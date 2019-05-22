〈北部〉《竹縣》小二生疑遭壓制 校方否認體罰

2019-05-22

〔記者黃美珠／竹縣報導〕時代力量新竹縣議員連郁婷，昨天在議會總質詢時爆料，縣內某國小女老師為了三個鉛筆盒，竟把小二男童壓制在地長達十五分鐘，疑似體罰、霸凌學生，學校卻沒立刻通報，她要求縣府懲處。

縣府表示，校方最初認定是學生攻擊老師的校安事件，只做校安通報，沒做兒少通報。經呈報中央重新認定應屬兒少事件後，縣府社會處將裁罰校長等相關人員，教育處也會介入對學童輔導。

校方表示，會在收文後啟動教評會，十四天內做出報告。面對縣府的裁罰，校方表示，事發時無人受傷，且與家屬達成是「師生衝突」的共識，認定屬於「一般校安事件」並非兒少事件，才沒通報社會處。

據轉述家長投訴，四月初健康課科任老師「搜」某男童書包發現內有三個鉛筆盒，責備男童後因被回嘴，跨跪在男童身體兩側，用手腳壓制男童手腳，使男童仰躺朝天長達十五分鐘。

校方則表示，男童情緒很容易衝動，為此安排專輔老師輔導至少一年，期間多次建議家長帶往就醫，但家長始終難以接受。經校方初步調查，事發當時，老師是在指導小朋友檢視書包重量，以免過重不利健康，絕非「搜」書包。

男童不服老師的指導失控尖叫，朝老師出拳，老師抓住男童雙手後，男童疑似想脫困導致雙方扭倒在地。老師擔心孩子會衝出發生意外，才把他壓制著、不敢放，期間不斷安撫，絕非體罰或霸凌。

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