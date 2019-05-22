〈北部〉店子湖垃圾場堆上千噸 龍潭人喊臭

2019-05-22

〔記者許倬勛／龍潭報導〕桃園垃圾焚化廠正進行年度歲修，龍潭區垃圾只能暫時堆放龍潭店子湖垃圾掩埋場，近日天氣炎熱、降雨不斷，導致蚊蟲孳生、臭味飄散，附近居民苦不堪言，要求市府儘速改善。市府環保局承諾，會做好消毒並噴灑抑菌劑，防止惡臭味。

「臭死了，不要再堆垃圾！」三水里長林延能抱怨，從四月以來，店子湖掩埋場的垃圾幾乎沒有往外清運，目測堆置超過上千公噸，三和、三水里約三千戶飽受惡臭所苦，近日強降雨更恐污染地下水質，病媒蚊蟲也四處孳生，家中因此得擺放大量黏蠅板，生活品質直直落。

因應焚化爐歲修 垃圾暫置

桃園市僅有一座焚化廠，日處理量為六七五公噸，廠內兩個焚化爐每年輪流歲修，歲修時因處理量減少，目前只有中壢、平鎮、復興、大溪、蘆竹及部分桃園區的垃圾能進廠，龍潭、八德、楊梅、新屋、觀音則是暫存在各自的垃圾掩埋場。

市議員徐玉樹說，垃圾處理是全國性的問題，適逢焚化爐歲修保養，不得已只能暫置垃圾，但環保局應積極尋找其他縣市合作處理垃圾，把垃圾問題解決。

清潔隊每週消毒 至少三次

環保局指出，當初焚化廠的設計量體，只能消化一八○萬人口所產生的垃圾量，桃園目前已達二三○萬人，焚化量能不足，每年五月至六月維修一爐，逢歲修時只有一爐運作，無法消化的垃圾只能暫存，預計六月可恢復兩爐運轉，清潔隊每週都會噴藥消毒至少三次，維護里民健康和環境。

生質能源中心 估明年完工

為解決廢棄物處理問題，市府規劃在觀音區桃園科技園區內闢建「生質能源中心」，面積約達四．三八公頃，最快可於二○二○年完工，除可焚燒六五○公噸垃圾，也能進一步處理廚餘、水肥等高有機物，把產生的沼氣熱能回收，轉型成為新一代的「生質能源中心」。

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