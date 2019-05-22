〈中部〉雲林國民運動中心 7月13日試營運

2019-05-22

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林首座國民運動中心工程完成初驗，預計七月十三日試營運，縣府將向業者爭取七天免費試用，內部有溫水遊游池，健身房，九個標準羽球場，多元設備讓民眾可全家一起輕鬆運動，票價較一般民營業者低，未來入場人數也會採總量管制，以維持運動品質。

斥資三億元興建雲林縣國民運動中心位於斗六市公正里，地下室有四十九個停車位，地上建築設有附設SPA的室內溫水游泳池、烤箱、蒸氣室，桌球室、韻律舞蹈教室、體適能教室、幼兒體適能室、飛輪教室、籃球場、羽球場、直排輪曲棍球場、攀岩場等多元空間，能滿足全家男女老少不同的運動需求。

縣府將爭取七天免費體驗

雲林縣府教育處副處長林慧蓉表示，國民運動中心是縣內首座結合休閒及運動功能的新型態場館，內部設備已陸續進駐中，如果一切順利，可望在七月十三日試營運，縣府也積極向業者爭取回饋地方，在試營運期間，希望能提供民眾七天的免費體驗，正式營運後運動中心所在的公正里居民則可享票價九折優惠。

教育處表示，國民運動中心以服務為目的，不與民爭利，收費與一般民間業者相當，但因目前的收費標準是三年前所訂定，這段時間民間業者為反映成本，收費都已調高，所以運動中心相對會比較便宜。

教育處指出，溫水游泳池成人票價只要八十元，附設有三溫暖、烤箱、蒸氣室等設施，各種教室、球場另有收費標準，中心有專業教練、師資駐場，協助民眾正確使用設施，減少運動傷害，也可為民眾量身訂做健身課程。

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