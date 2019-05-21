〈南部〉高雄幹線公車首季運量下跌 議員促檢討

2019-05-21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市幹線公車今年首季運量全面下跌，引起地方議論，時代力量高市議員林于凱分析可能與公車常脫班、服務態度差有關，要求交通局全面檢視，避免惡性循環衝擊大眾運輸運量。

交通局：去年有冬季免費補貼 運量較多

高市交通局長鄭永祥說明，幹線公車今年首季運量全面下跌，是因為比較的數據是去年首季，而去年首季有大眾運輸冬季免費補貼，所以運量比今年多。鄭永祥也強調，交通局仍會全面檢視路線、班次、運將待遇等情況，以強化公車運輸整體品質。

將全面檢視班次、路線及司機待遇等情形

林于凱昨天質詢指出，今年高市幹線公車（主要幹線道路的直達公車，特色在採直去彎、直線通達）首季運量全面下跌，建工幹線下跌廿一％最多、其次為環狀一六八西線下跌廿％，民族幹線下跌七％算少的。

民怨常脫班、司機態度差等 致搭乘少

他根據民眾抱怨內容分析，幹線公車運量下降可能與公車常脫班（延誤）、以及公車司機服務態度差有關，且部分公車路線就在捷運上方，搭乘民眾本來就不多。

議員：民怨未解決 惡性循環致客群流失

林于凱認為，大眾運輸運量要靠時間累積，一旦遇到民怨而沒儘速解決，極可能成為惡性循環，讓好不容易培養的客群流失，建議交通局應全面檢視公車路線配置與司機待遇，把有限資源用於刀口上。

交通局長鄭永祥除解釋今年跟去年首季運量落差，是因為去年有大眾運輸冬季免費補貼外，對於議員的相關建議也頗表認同，強調會進一步檢視路線、司機待遇等情況，並做適度調整，讓公車品質提升。

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