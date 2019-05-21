〈北部〉客語質詢同步口譯 苗議會試辦

2019-05-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕行政院客委會已通過「客語為通行語實施辦法」，客委會上週派員與苗栗縣議會議長鍾東錦說明，試辦縣議員客語總質詢同步口譯為華語的可行性，獲鍾應允，客委會昨天派員試辦，苗栗縣議會將成為全國第一個客語同步口譯的議會，縣長徐耀昌及多數議員對此都表達支持，認為有助於客語推廣與傳承。

客委會協助建置設備

依客委會去年十一月通過之「客語為通行語實施辦法」規定，客家人口達三分之一以上之鄉鎮市區，客語為通行語言地區，苗栗縣客語人口達六十五％，十八鄉鎮市都為客語通行地區，其中超過二分之一客家人口地區為主要通行語地區，包括開會及公聽會等會議應以客語進行，並提供口譯服務。

客委會透過民進黨籍縣議員陳光軒在苗栗客家大縣推動建置「議會同步口譯設備」，讓客籍議員在議會用母語質詢，不懂客語的與會官員可透過口譯設備，了解質詢內容進而答詢。

訂28日正式上路

客委會官員上週拜會鍾東錦說明計畫內容，鍾亦表示贊成，客委會文教處因而於昨天到苗栗縣議會議事廳試辦，將先運作一週，預計二十八日正式上路，將成為全國第一個客語同步口譯的議會。

縣議員韓茂賢、陳碧華、陳光軒昨天也用客語質詢，韓茂賢則全程用客語，多位官員也透過口譯機同步了解議員的質詢內容。

徐耀昌及多數議員對此客語口譯計畫，肯定客委會對客家文化的重視，均認為未來透過苗縣議會議事直播，有助於客語傳承。

議員陳品安不懂客語，她透過口譯，戴上耳機「非常清楚」了解議員與縣長、縣府官員，客家話來回質詢、答詢，陳品安認為有助於客語推廣與傳承，只是議會直播，必須進一步研擬上字幕等問題解決。

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