〈北部〉宜蘭辦「百元護照」 無限次暢玩童玩節

2019-05-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕二○一九宜蘭國際童玩藝術節，訂於七月六日在冬山河親水公園登場，童玩護照即日起開放線上預購申辦，全國中小學生、宜蘭縣民花一百元，就能憑護照無限次入園。

即日起開放線上預購申辦

本屆童玩節活動期間七月六日至八月十八日，為四十四天，以「蛻變」為主題，除了邀請各國舞團表演，並添加科技元素，加入虛擬實境互動體驗，晚間則有燈光水舞秀，開園時間延長至晚上九點。

優惠全國中小學生及宜蘭縣民

童玩節票價已出爐，平日券兩百五十元，假日券三百五十元，可在各大超商預購，七月五日前完成預購，有五十元優惠，至於不限次數入園的童玩護照，全國中小學生及宜蘭縣民，若在七月五日前完成申辦，每張一百元，非宜蘭縣民五百元。

縣府指出，童玩護照可上童玩節官網申購，今年不發行實體，入園掃描QRCode即可，六月一日至廿三日，宜蘭縣文化中心、羅東文化工場也有開設臨櫃受理申辦。

新推星光票 比門票省百元

今年童玩節開園時間將延長至晚上九點，活動期間新推星光票，票價比門票省下一百元，售票時間下午四點至八點，晚間另有國際級專業亮點團隊演出、遊藝街頭表演、夢幻水舞燈光秀，白天晚上都好玩。

縣府強調，為鼓勵遊客搭乘大眾運輸交通，從台北搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或是國光客運專車直達園區，享有平日兩百元、假日三百元入場優惠。

一九九六年開辦的童玩節，已成為宜蘭縣夏季旗艦活動，去年四十四天活動期，吸引將近四十一萬人次入園。

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