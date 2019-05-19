〈北部〉《提前截止》花蓮春遊補助 申請只到明天

2019-05-19

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部觀光局春遊補助四月上路，花蓮縣總額度原三千二百萬元，部長林佳龍上月訪花後，再送八百萬元大紅包補助團體旅遊，因旅客反應熱烈，申請件數踴躍，執行率居全台之冠；其中自由行補助申請已達八成，花蓮縣政府公告受理申請將至廿日止，提前結束申請補助。

申請件數踴躍 執行率全台之冠

交通部長林佳龍上月到花蓮鯉魚潭行銷「春遊花蓮」，因有鑑於四一八地震引發部分退房潮，當場宣布再加碼團遊補助八百萬元，提升國旅質量及民眾旅花意願，當時原團遊申請額滿、自由行已趨一半，經半個月後，自由行補助經費即將用罄。

花蓮縣政府觀光處表示，花蓮春遊補助總額三千兩百萬元，團體補助經費計八百萬元，日前交通部再加碼八百萬元，自由行補助維持兩千四百萬元，若以自由行每房補助五百元計算，約可申請四萬八千件。

縣府觀光處指出，花蓮縣旅宿申請參加春遊補助案通過審核的業者約有近一千間，申請狀況踴躍，由於今年縣府大推「雙太三山深度遊」，結合「太魯閣、太平洋、林田山、美崙山、金針山」等觀光特色，加上「來自花蓮的邀請」系列宣傳影片的播放，確實吸引許多民眾「來花蓮大口呼吸」，享受花蓮豐富自然地景人文及新鮮空氣。

花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，提醒業者春遊補助申請至五月廿日截止，務必一定要在廿一日晚間十二時前至旅宿網進行最後登錄確認，以免申請不到補助款。

週週抽總套活動 仍持續進行

花蓮縣政府針對春遊補助加碼的「天天遊花蓮、週週抽總套」活動，仍持續進行，凡入住花蓮參與「一○八年度春遊住宿優惠活動」旅宿業的旅客，都能上網填寫報名資料，經認證就有機會抽中總統套房，目前共計五百多人登錄，已抽出四名幸運得主，截至七月初還有七次中獎機會。

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