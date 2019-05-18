〈中部〉復辦東亞青運 議員批自欺欺人

2019-05-18

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中東亞青運因中國打壓被迫停辦，市長盧秀燕宣示爭取復辦，民進黨市議員江肇國昨在議會說，市府東亞青運籌備處早已撤下招牌，沒人、沒錢也沒空間，市府拿什麼舉辦比賽？應公開承認已無望復辦，給市民及青年選手清楚的交代。

市議員江肇國、張家銨、李天生、曾朝榮、周永鴻、蔡耀頡、冉齡軒及劉士州關心東亞青運是否有機會復辦，江肇國說，東亞奧林匹克委員會（EAOC）去年決議停辦二○一九東亞青年運動會，但盧市長多次表示會透過管道爭取復辦，臨時會還聲稱擇定二○二一年為復辦的優先考量。

江肇國又說，東亞青運籌備處早已撤下招牌，人員歸建，預算也追減了三億，沒人、沒錢也沒空間，市府拿什麼舉辦比賽？運動局長也承認，與EAOC的合約沒有復辦、延期的相關規定，市府對外「持續爭取、努力爭取」的說法根本是自欺欺人、滿口謊言。

江肇國強調，EAOC會議早就開完了，熄燈了，人也走光了，只剩下盧市府還在做開幕倒數。他呼籲市府，該是說實話的時候了，不要再欺騙國人、欺騙選手。市府應負責任地公開承認東亞青運已無望復辦。

副市長楊瓊瓔說，不到最後一分一秒，市府絕對不放棄爭取承辦的任何可能性；運動局也強調，東亞青運是台灣真正舉辦完整國際比賽的機會，市長盧秀燕一直希望儘量爭取，但畢竟這不只是台中與台灣的問題，更牽涉到兩岸及國際間的問題，有一定複雜性與困難度，市府仍持續努力溝通中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法