〈北部〉玉里老人占20% 精神病友分擔照顧

2019-05-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮人口二萬三千多人，高達廿％超過六十五歲，衍生許多居家打掃、照顧等需求，台北榮民總醫院玉里分院四十歲、有思覺失調症的「婷婷」，每週都去幫忙打掃八十四歲李媽媽的透天厝，院長趙建剛說，玉里鎮是全國少見願意接納精神病院的小鎮，隨著小鎮居民日漸高齡，住民外出工作照顧到不少像李媽媽這樣的老人家，鎮民老了「由我們來照顧」！

小鎮4千位慢性精神病患

花東縱谷正中央的玉里鎮人口約二萬三千多人，卻有多達四千位慢性精神病患，分別住在北榮玉里分院、衛福部玉里醫院。他們長達半世紀來與鎮民一起生活，被小鎮居民所接納、也是小鎮一份子，也是全國精神病人密度最高的鄉鎮。

北榮玉里分院職能治療師陳柏宇說，該院約二千名精神病人，有超過一半曾到社區工作。他觀察，「玉里模式」在其他地方少見，玉里人很不一樣，不會因精神病人就拒絕聘用，且「學員」表現認真，工作機會還會自己找上門。他說，由於小鎮人口老化，目前居家打掃的案主多是高齡長輩。

到阿嬤家打掃 像回自己家

「婷婷」每週一天到李媽媽家掃透天厝，把桌椅、地板擦拭得亮晶晶，八十四歲李媽媽說，「婷婷」每次來打掃，總是「李媽媽、李媽媽」地叫，工作又認真「把她當自己女兒」；婷婷也說，她在玉里住十五年了，玉里人「把我們當自己人、不會歧視我們」，到李媽媽家就像回到自己家！

而卅歲有憂鬱症「阿偉」，每天到鎮上「玫瑰園」花店上班，下個月就滿一年了。老闆娘說「他外觀看不出來是病人，也有很多細心的一面，會主動來幫忙扛重物、叮嚀店內的姊妹阿姨「天冷要穿衣」，是大家心目中的貼心暖男。

北榮玉里分院 153人可工作

玉里鎮二家精神病專科醫院都是機構式照顧，而北榮玉里分院給復健狀況較好的病人更大的自由，除了院內「康復之家」，也可選擇住在院外的「社區家園」，目前有一百五十三人可到鎮上工作賺錢，住民每天騎腳踏車到鎮上各處六十四個職場工作，包括居家打掃、飯店整理房間、餐廳、洗車、農事工作等等。

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