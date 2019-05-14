〈南部〉聰明玩台南六甲 幸福旅行APP來帶路

2019-05-14

〔記者楊金城／六甲報導〕聰明玩六甲，現在有智慧旅行APP好便利，六甲區公所與崑山科技大學合作推出「六甲幸福旅行APP」在昨天啟用，讓遊客對六甲旅遊資訊、文化更加了解，漫遊六甲幸福旅行時不再走馬看花。

六甲區長陳啟榮說，近年來六甲區因菁埔埤落羽松林而聲名大噪，帶來許多觀光機會。為了方便前來六甲自助旅遊的遊客，崑山科大資訊志工團隊協助六甲數位機會中心設計六甲幸福旅行APP，透過APP帶領遊覽六甲埤塘、台鐵林鳳營百年車站、林鳳營故事館、百年檜木碾米機，科技化、人性化的APP容易上手，旅遊更便利。

可更新旅遊資訊 還有信息和影音介紹

六甲幸福旅行APP不但可以更新旅遊資訊，還很聰明，像旅客到林鳳營車站附近景點時，除了上Google查詢介紹，也可獲得APP內的信息和YouTube影音介紹資訊。

掃描旅行小手冊QRCode 就能下載

為林鳳社區導入的六甲幸福旅行APP，遊客可在林鳳營車站、林鳳營故事館拿到六甲幸福旅行的摺頁小手冊，掃描上面的QRCode就能下載APP，或到APP商店下載六甲幸福旅行APP後即能使用，開啟定位及藍芽後，只要靠近定位設置的景點距離一百公尺範團內，就會自動彈跳出景點資訊。

陳啟榮說，透過科技讓遊客在無人的導覽下也能有深度旅行的感覺，盼為社區發展觀光產業。

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