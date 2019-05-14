〈北部〉頭份歡慶「四月八」 隔天滿地檳榔汁

2019-05-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市正歡慶傳統節日「頭份四月八」，許多廟會遶境隊伍穿梭市區，中山路老街也擺滿攤位，但一夜熱鬧過後，卻留下滿地檳榔汁污漬，一百公尺長的馬路、水溝蓋、騎樓皆無倖免，讓居民痛批「太沒公德心！」苗栗縣政府環保局表示，亂吐檳榔汁依廢棄物清理法最高開罰一千兩百元，另也會協請清潔隊盡速清除。

頭份市永貞宮媽祖前晚出巡遶境，市區街頭熱鬧非凡，各地遊客與在地居民於夜晚湧入頭份感受傳統客家節慶的魅力。

中山路騎樓、水溝蓋 處處染紅

但歡騰一夜後，居民昨出門一見，整條馬路全染上紅澄澄的檳榔汁，水溝蓋、騎樓也處處可見，走在路上都令人直呼噁心，許多民眾痛批「太沒公德心」。

檢舉舉證難 環局只能加強宣導

苗縣府環保局副局長黃仁霖表示，依廢清法第五十條規定，隨地亂吐檳榔汁除可處以一千兩百元罰款，但檢舉需錄下行為人違規過程才能成案，在人來人往的廟會活動中有困難，只能加強宣導，盼民眾共同維護環境整潔。

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