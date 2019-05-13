〈台北都會〉再談對中國態度 柯文哲：沒必要對抗

2019-05-13

〔記者陳建志、蘇孟娟、歐素美、沈佩瑤／綜合報導〕台北市長柯文哲沒鬆口是否參選二○二○總統，但繼日前參加大甲媽祖遶境，昨又到台中趴趴走，吸引柯粉排隊拍照。談到日前批評總統蔡英文「親美抗中」外交策略，眾多網友卻不贊成；柯解釋，親美是必須，但對中國沒有必要採取對抗做法，沒必要「草螟仔弄雞公」。

柯文哲日前受訪認為，蔡英文「親美抗中」路線不是很正確；尷尬的是，日前有網路調查約九成投票民眾不贊成柯的言論。對此，柯昨表示，面對此問題還是要務實，台灣和美國、日本價值接近，親美還是必須，也是台灣對外主軸，但是對中國沒有必要採取對抗的做法，沒必要「草螟仔弄雞公」。

柯粉罵三字經 柯只能道德勸說

柯文哲昨早參訪大里有線電視「台灣數位光訊科技集團」，下午前往文化部文創園區參觀小蝸牛市集，接著又訪台中港三井outlet，吸引許多柯粉排隊合照。但前晚柯逛台中一中夜市，採訪記者與柯粉爆發衝突，柯粉還以三字經辱罵；對此，柯回應，義勇軍非正規軍，管理上比較困難，只能道德勸說，且認為不要將單一事件過度誇大。

柯LINE官方帳號今天重啟

另一方面，柯文哲去年連任後，LINE@官方帳號便停擺，本月一日悄悄發測試文引發熱議，昨天趁著母親節，官方帳號再度測試發文祝大家母親節快樂。台北市政府副發言人柯昱安說，柯LINE@今天回歸，將提高與粉絲的互動；之前沒有用，就是因為沒有錢，現在有資源當然就重啟。至於宣傳對象？他說，「當然還是希望可以打入年長者那一塊，但也不會為了打入那一塊，刻意降低文宣的質感，還是會兼顧。」

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