全台高溫逾30度 中部以北慎防雷雨

中央氣象署表示，今天中部以北有較大雨勢發生機率，且伴隨雷擊及強陣風。（資料照）

2025/04/23 06:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（23日）鋒面影響，中部以北、東半部及金馬地區有局部短暫陣雨，尤其中部以北及馬祖有較大雨勢發生機率，且會伴隨雷擊及強陣風，午後各地山區也有局部短暫雷陣雨，南部地區則是雲量增加。

氣溫方面，高溫因降雨影響略下降，北部及宜、花地區約29至30度，中部地區及台東31至32度，南部地區還是可以來到30至34度，南部近山區或河谷也有35至36度左右或以上高溫發生機率；各地低溫則普遍約22至25度。

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離島天氣方面，澎湖為多雲；澎湖24至29度，金門22至28度，馬祖19至23度。此外，鋒面通過前金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天（24日）鋒面通過，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。

25日、26日東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；北部及東北部地區有局部較大雨勢發生機率。

27日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

28日另一鋒面影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

29日東半部地區、恆春半島及各山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 30 24 ~ 32 25 ~ 32 24 ~ 29

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

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