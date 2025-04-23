涉土地開發貪瀆案 郭信良30萬元交保

前台南市議長郭信良涉嫌土地開發貪瀆弊案，複訊後30萬元交保。（資料照）

2025/04/23 07:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕前台南市議長郭信良涉嫌土地開發貪瀆弊案，橋頭地檢署指揮高雄市調處上午搜索高雄、台南等多處據點搜索，傳喚郭和議員等10餘人到案說明，經移送橋頭地檢署複訊後，今晨郭信良、三地集團創辦人鍾嘉村、以及朱姓業者各以30萬元、20萬元、20萬元交保。

橋檢前晚漏夜偵訊至今天清晨後，今晨4時許才陸續結束偵訊，鍾嘉村首先在律師陪同下步出偵查庭，訊後以20萬元交保，郭信良則於今晨6時許諭知以30萬元交保，朱姓開發業者20萬元交保。

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據了解，橋檢多年前偵辦綠能貪瀆弊案，經清查有關金流，意外發現知名三地集團近年來參與將軍等多處共生案場，同時為能順利取得執照，疑似找前市議會議長、現任議員郭信良、民進黨議員李偉智等護航。

檢調人員經過長期蒐證，展開收網行動，大舉搜索議員服務處、集團辦公室、涉案人住家等多處據點，查扣大批帳冊、電腦等資料，擴大追查有無不法情事。

辦案人員並傳喚郭信良、市議員李偉智、三地集團創辦人鍾嘉村和市府官員等10餘人，帶回市調處釐清案情後，昨天晚上將依涉嫌違反貪污治罪條例等罪，將郭信良等人移送檢方複訊。據悉，郭、鍾、李等3人，應訊時均否認犯行。

據悉，郭信良曾因介入市地重劃貪瀆弊案，被判處徒刑13年，褫奪公權8年，現由高等法院台南分院審理中﹔鍾嘉村白手起家，事業版圖橫跨能源、觀光育樂、休閒食品等行業，為知名商界人士。

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