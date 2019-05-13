〈北部〉《花蓮》首採無毒栽種 玉里黑熊彩繪田好萌

2019-05-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣黑熊保育協會、玉里鎮公所三月在玉里鎮客城橋北側進行「黑熊彩繪稻田」插秧，經二個月成長，已能明顯看出黑熊保育協會吉祥物「黑寶」在田間奔跑的可愛模樣，連日來吸引許多遊客到興農橋上賞「黑熊」拍照！玉里鎮公所說，上週保育協會前來瞭解栽培情況，預計下月底採收，將舉辦系列的手割稻及保育宣導活動。

下月底採收 將辦保育宣導活動

去年七月，卓溪鄉南安瀑布被遊客發現一頭約四、五個月大的台灣黑熊小熊與母熊走散，在瀑布、省道台卅線、拉庫拉庫溪底來回「尋找媽媽的味道」，經林務局、台灣黑熊保育協會緊急安置於台中的農委會特生中心低海拔試驗站，經九個月照養，長到四十四公斤，接受野化、驅避人類等訓練後，上月卅日搭直升機野放卓溪鄉山區「有熊國」。

在野放前二個月，台灣黑熊保育協會和玉里鎮公所合作，由公所協助媒合農民江明錦及土地，在客城鐵路橋北側的興農橋旁，擇定一．○三公頃的黑熊彩繪田，於三月五日插秧。

玉里鎮公所秘書黃羨喜說，黑熊彩繪田今年首次以無毒農法栽培，並委由元沛農場、玉里網紅青農「小劍劍」謝銘鍵協助管理，插秧品種包括花蓮廿三號、花蓮廿四號、花蓮廿五號、台稉四號等品種，以「黑寶」構圖，謝銘鍵細心呵護管理。

興農橋上觀賞拍照 遊客讚壯觀

黑熊彩繪田的水稻成長良好，形成顏色鮮明的「黑寶」圖案，胸前還有大大的Ｖ字，近日吸引許多遊客爬上興農橋頂拍照，遊客許小姐直呼「好壯觀」！她說，玉里的朋友特別帶她來看，背景是中央山脈、紅色的客城橋，真的很美，也希望小熊妹妹回家後可以好好長大。

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