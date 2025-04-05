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    詭！美醫院婦產科同樓層5名護理師 皆罹患腦瘤

    美國麻州醫院5樓婦產科竟有5名護理師罹患腦瘤。（圖擷自Newton-Wellesley Hospital臉書）

    美國麻州醫院5樓婦產科竟有5名護理師罹患腦瘤。（圖擷自Newton-Wellesley Hospital臉書）

    2025/04/05 10:42

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離奇！美國麻薩諸塞州麻省綜合醫院布萊根牛頓-韋爾斯利分院（Mass General Brigham Newton-Wellesley Hospital），5樓婦產科竟有11名職員都發生健康問題，其中5名護理師更是罹患了腦瘤，所幸都是良性的。

    《NBC》報導，院方副醫療長索尼斯（Jonathan Sonis）、護理長繆斯（Sandy Muse）發表聲明，強調醫院已和政府衛生官員合作完成調查，並未發現任何會誘發腦瘤的環境風險。

    聲明指出，院方在過程中一一排除了口罩、水源、附近X光輻射、樓下化療的可能性，因此向所有職員和患者保證醫院沒有問題，不過，麻薩諸塞州護理師工會（Massachusetts Nurses Association，MNA）仍會繼續調查。

    MNA發言人馬克曼（Joe Markman）表示，醫院只有和少數護理師了解情況，而且環境檢查並不完整，懷疑院方是直接導出結果以便讓問題消失，政府方面對此則尚未回應。

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