再創紀錄！美國猛男24小時內完成「10001次引體向上」

美國男子漢尼斯日前再度挑戰人類極限，成功於24小時內完成10001次引體向上。（圖擷自金氏世界紀錄官網）

2025/04/05 10:26

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子漢尼斯（Truett Hanes）日前再度挑戰人類極限，成功於24小時內完成10001次引體向上，不僅打破紀錄，更成為史上首位突破5位數次數的紀錄保持人，重奪金氏世界紀錄。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網2日公布，漢尼斯今年2月1日上午11時開始挑戰引體向上最多紀錄。他雙手上粉、意志堅定，在親友陪伴下，一直嘗試至隔日上午9時16分，完成第10001次引體向上並成功打破紀錄。

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漢尼斯在2023年曾以8100次引體向上創紀錄，卻僅保持1天即被澳洲男子勞埃德（Gary Lloyd）以8600次超越。這項紀錄於去年9月又被YouTuber馬丁（Doug "Censor" Martin）以9250次刷新。漢尼斯為了準備這次挑戰，決心立下「至少1萬次」的目標，並在半年內進行約12萬次引體向上訓練。

漢尼斯希望藉此可以激勵他人，他坦言「我沒有天賦異稟，只是不願放棄」、「只要每天努力、不放棄，總有一天會達成目標。」

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