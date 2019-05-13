〈中部〉《台中》后里輪胎廠善後 清掃百公里道路

2019-05-13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕后里區廢輪胎處理廠日前發生大火，九日火勢撲滅後，台中市環保局督促業者善後，已在十一日清除分類二、三百噸廢棄輪胎，送往其他合法回收廠處理，未來會持續監控相關廢棄物流向。

環保局指出，后里區廢輪胎處理廠火災導致環境污染，市政府除已決定祭出五百萬元罰鍰並廢止其應回收廢棄物處理業登記證，因消防局十日通知已完成火災原因調查鑑定，除部分區域仍須保留外，其餘不再封鎖。

為加速善後，環保局責成業者儘速提送廢棄物處置計畫書，要求針對可優先處理的部分進行分類清除，環保局指出，十一日業者調派兩輛抓斗車輛及清除人員清除分類，已將約二百到三百噸廢棄輪胎送往其他合法回收廠處理，清除過程中，特別注意業者降低環境二次污染及人員安全，未來會加強巡查監控，掌握廢棄物堆置及流向。

此外，環保局指出，另請清潔隊自九日到十一日出動二輛掃街車及十二人次，進行火災現場周邊環境維護，包括泰安國小周邊、泰安火車站及安眉路、福興路及福安路等鄰近道路，累積清掃一百公里道路，希望儘速恢復當地環境。

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