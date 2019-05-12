〈台北都會〉懷念媽媽果醬 曹淑貞健康做甜點

2019-05-12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市士東市場內的「姑姑手作」，老闆娘曹淑貞對母親熬煮果醬的身影念念不忘，創業便以果醬、牛軋糖起家，去年她以鬆餅奪得「天下第一攤」名媛甜點鑑賞評審團推薦金賞獎，「我們店內的東西都不加化學添加劑！」曹淑貞熱愛烘焙，對食材講究，店內所有食品包含鬆餅、布朗尼、水果果醬等，都不加化學添加劑。

曹淑貞五十歲時才決定創業，從會計事務所退休後，常在家裡做甜點，進而興起做生意的念頭。一開始選擇在天母創意市集擺攤賣果醬、牛軋糖，曹淑貞說，這個發想來自於小時候，媽媽都是自己做果醬給我們吃，至今難忘媽媽熬煮果醬的身影，也決定自己製作天然果醬，用來泡果茶，還吃得出水果鮮甜，和一般果醬完全不一樣。

雖然生意不錯，但除了天母創意市集，其他市集越來越多，導致生意越來越差，加上後來搬到淡水，就沒繼續擺攤。因緣際會之下，曹淑貞轉而到士東市場開業，講究食材的她不計成本，一律使用高檔食材製作，對她來說，自己敢吃的東西，才敢拿來賣，一直到現在，若找到更好的食材，就會再換掉。

以鬆餅為例，曹淑貞會用雞蛋取代泡打粉、膨鬆劑，再混入麵糊，雞蛋還是台南牧大畜牧場吃素的雞生產，牛奶則是用小農禾香鮮乳，由於食材都很天然，吃得出麵香與蛋香。

去年市場節「天下第一攤」活動剛好主打名媛甜點，在客人、家人的支持下，她決定參加比賽，而今一戰成名，上月還到吳宗憲節目ＰＫ另家市場排隊點心名店，以三比二的票數獲勝。

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