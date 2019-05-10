〈中部〉日月潭五大賞螢秘境 推配套行程

2019-05-10

〔記者劉濱銓／南投報導〕每年四、五月是日月潭賞螢旺季，今年日管處與各賞螢景點的社區、協會合推五大賞螢秘境，吸引不少親子遊客前來，惟社區賞螢多半集中在郊區，時段也在傍晚，日管處為提升賞螢遊程豐富度，也在賞螢景點周邊，推出建議路線與配套行程，讓遊客玩樂一整天，再接著賞螢，使遊程能配合當地交通、地理環境，玩得更順暢精彩。

日管處建議深度旅遊

日管處表示，五大賞螢地點為桃米、蓮華池、水社、頭社、潭南，其中生態豐富的蓮華池，與周邊車埕、集集相距不遠，便規劃赴蓮華池賞螢的民眾，白天可先在車埕體驗鐵道、木業，以及日月潭紅茶後，再前往蓮華池；或可到集集小鎮旅遊，騎著鐵馬享受綠色隧道的小鎮慢活，再到特生中心，或是香蕉觀光工廠做DIY，結束再前往賞螢。

其他賞螢地點如信義鄉潭南，則可認識當地的布農文化，欣賞布農傳統祭儀壁畫，走訪天主堂，到「獵人之家」體驗美食與布農工藝；或進一步前往雙龍部落，欣賞壯闊的雙龍瀑布，體驗考驗腳程的天時棧道，品嘗風味餐、工藝DIY等。

桃米地區賞螢，可認識埔里紙藝文化，參訪紙教堂、河濱蝴蝶步道、巧克力DIY等；頭社活盆地賞螢，則可體驗獨特的泥炭土活盆地，欣賞農村壁畫，懷舊的阿嬤洗衣場，農村風味餐。

認識在地人文與生態

水社賞螢則因緊鄰潭區，遊客可走訪向山、環潭自行車道，或體驗電動腳踏船、立式划槳SUP等水上活動，盼藉由賞螢帶領遊客認識在地人文與生態，達到深度旅遊目的，詳情可上網（https://www.sunmoonlake.gov.tw/activities/firefly）查詢。

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