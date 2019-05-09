〈北部〉拒宜蘭武荖坑設滑水道 連署破6千人

2019-05-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙以求新求變為由，研擬在蘇澳武荖坑攔沙壩設置滑水道，引發反彈聲浪，環保團體前晚七點在網路發起「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度」連署，截至昨晚九點，已有六十個團體簽署，連署人數突破六千人；縣府昨回應，滑水道工程絕無鋼筋混凝土，如何設置還在討論。

宜縣府：工程絕無鋼筋混凝土 還在討論

林姿妙上週在議會施政總報告時說，為擴大暑假期間武荖坑新城溪水域遊憩體驗，研擬在戲水區設置滑水道，吸引更多人入園遊玩，推動宜縣觀光發展。

此事傳出有兩個腹案，其一利用新城溪梯形攔沙壩，部分壩體改造為固定式滑水道，其二在梯形攔沙壩上設置可移除滑水道設施，但未使用混凝土，滑水道長約六十公尺、寬度四公尺，預定暑假前完成。

環團要求公開規劃圖 全民參與決策

不過，環團抨擊這項規劃會破壞武荖坑生態環境，建請縣府懸崖勒馬，台灣河溪網、守護宜蘭工作坊、宜蘭國土調查研究社、宜蘭縣公民監督聯盟、宜蘭惜溪聯盟等在地環保團體，在網路發起連署，要求公開規劃圖等資訊，供各界檢視。

連署書指出，如需設置滑水道，請至遊憩區或游泳池，武荖坑保有良好的生態自然環境，縣府若有開發規劃，應擴大公開討論，建立全民參與的決策機制。

縣府秘書長林茂盛昨受訪時說，武荖坑設置滑水道計畫，縣府仍在討論，尚未定案，此案發想自去年前代理縣長陳金德開放武荖坑夏日戲水，新的執政團隊上任後，思考園區夏日戲水活動，應精進與升級，滑水道設施設置，一切以防洪、排水優先，並兼顧地區生態環保，絕不會使用鋼筋混凝土設置滑水道。

建議充氣式滑水道 或考慮加入環境教育

宜蘭縣台灣地理永續再生發展協會常務理事王俊明認為，只要不用鋼筋混凝土，便可降低環境衝擊，充氣式滑水道是可行選項，或考慮加入生態探索與環境教育元素，減少爭議層面。

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