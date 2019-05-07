〈台北都會〉影視音學校 學生流動率、老師離職率都高

2019-05-07

〔記者楊心慧／台北報導〕台北影視音實驗教育機構（ＴＭＳ）學生流動率高、老師離職率高，現在師資貧乏，面臨徵不到老師的狀況，學生也表示，學校每季課程屬性變化大，無法滿足多數學生需求。

建議得不到回應 老師失望求去

ＴＭＳ打破傳統教育，採小班制授課，當初標榜師資來自影視音業界人才，對學生採專業實務訓練為主，推出後吸引不少學生報名。校內人士表示，不少老師對學校提出需要改進的意見，卻一直被漠視，最後轉而對學校很失望，只好離開，因此老師離職率高。據文化局內部調查結果也提到，很多老師懷抱對實驗學校的熱忱而來，對於待改善的教學和行政制度，提出具體建議及方向，卻得不到主管及上級的回應，因而失望求去。

課程屬性變化大 未達學生需求

至於學生流動率，一○五學年度第一屆入學者共有四十一人，如今僅剩十六人，一○六學年度第二屆入學者有四十三人，剩三十二人，一○七學年度第三屆入學者有卅三人，半年多來因有轉學者，而增加為卅六人。據了解，開辦時主打專業師資的ＴＭＳ，如今師資貧乏，找不到老師教課，只能聘用外師解決燃眉之急，但對師資審查已無要求。

ＴＭＳ學生指出，學校每季的課程屬性變化大，沒辦法滿足多數學生的需求，一直以來都有這種狀況，學生沒辦法上想學的課，得看學校開了什麼課才能選。

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