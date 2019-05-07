〈台北都會〉影視音學校遭投訴 文化局挨批官官相護

2019-05-07

文化局調查後擺爛 局長不處理

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲第一任期開辦全台第一所台北影視音實驗教育機構（ＴＭＳ），而今邁入第三年，但校內爭議不斷，家長焦急萬分，到處投訴，市府上下卻無人處理。據文化局內部調查結果指出，很多懷抱熱忱的老師來此，提出許多具體建議，卻一直未獲主管及上級回應，失望離去，導致好老師留不住，學生權益受損。據了解，該調查結果上報給文化局長蔡宗雄後並未處理，直接轉交給台北市文化基金會，文基會副執行長張益贍收到後，也不處理，再轉給遭家長投訴最多的新任主任林睿育，此等官官相護的作為，讓家長痛心。

全人實驗教育不符設立初衷

文化局內部調查結果，針對林主任計畫將ＴＭＳ帶向全人實驗教育為主，將委任師資調整為只有導師及行政一事，恐不符影視音學校當初辦學初衷，較適合轉為教育局轄下的實驗教育機構。另針對林主任取消「自主學習計畫」學分限制，調查結果指出，自主學習計畫新方案未獲校內共識，堅持執行，對ＴＭＳ長久產生的校園動盪氣氛，雪上加霜。且新計畫執行不符行政程序，至今未依「高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例」規定，呈報教育局取得許可。

新計畫未經許可即執行 違反行政程序

校內人士表示，該調查結果已清楚指出林主任的種種問題，家長反彈、事態嚴重，但文化局長仍擺爛不處理，只將調查結果拿給文基會參辦，經輾轉又交到林主任手上，導致家長、老師受到責難。

小野證實有調查 不滿家長去文化局告狀

面對市府上下、文化局、文基會均不處理的現況，ＴＭＳ校長小野昨證實文化局確有做調查，也證實家長的確有向文化局投訴，但他強調，學校課程及辦學主軸並沒變，還加重技職專業，「家長造謠學校要改成實驗教育，這件事已吵了兩個月，他們（指家長）一直去文化局告狀，我實在搞不懂。」

文基會也不處理 稱家長投訴給局長

記者昨致電文化局長蔡宗雄詢問此事，蔡以開會為由避答，轉請文化資源科長邱稚亘代為回答，邱卻稱，文化局並無調查報告，但知道ＴＭＳ近期內部有些聲音，不過文化局並未接到家長「正式的投訴」，所以文化局尊重ＴＭＳ內部行政機制。

記者昨也致電文基會副執行長張益贍，張稱，基金會是總監制，還是讓總監統一回答；記者再問是否拿到文化局調查內容未處理，反而直接拿給林主任？張益贍則說：「有嗎？有牽扯到我嗎？這個投訴也是投訴給局長吧，他會交給學校。」追問張是否未經手？張表示，「有經手也不方便說，還是尊重總監的統一回答。」

辦學主軸沒變 林睿育︰沒收到調查結果

但記者致電林睿育主任詢問此事，林卻說︰「沒有收到調查報告」。針對辦學主軸改變一事，林睿育表示，沒有這件事；針對「自主學習計畫」可無限上綱抵學分，家長擔心ＴＭＳ淪為學店，學生不到校上課一事，林睿育指出，據她了解，校內只有兩位學生沒有選課，其他學生都有選課，也無家長所說的學校沒收到自主學習計畫之狀況。

另小野解釋，林主任來了之後，提了廢除「自主學習計畫」須修十三．五學分意見，但大家不同意，所以已折衷改成提自主學習計畫可無限上綱抵學分，但須通過老師審查後才能抵。

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