〈台北都會〉衛生紙添加保養成分 醫師、環團認噱頭居多

2019-05-06

〔記者沈佩瑤、蔡思培／台北報導〕衛生紙漂亮壓花已不夠看，近日市面上還添加香氛、胺基酸等特殊成分，還有產品強調「厚、膨、柔」，更受消費者青睞，但環保團體與皮膚科醫生皆認為，添加成分以噱頭居多，且添加成分越多，除潛在可能過敏原，也造成資源浪費，建議還是簡單就好。

「看守台灣」協會秘書長謝和霖表示，衛生紙添加物如果是化學藥品，對環境比較不好，至於坊間產品強調乳液、蘆薈、膠原蛋白等成分，可能想凸顯觸感更好，但有點誇大，因為衛生紙是用來擦拭的，添加很多東西反而浪費資源，覺得是噱頭居多。

醫師︰潛在可能過敏原

書田診所皮膚科副院長曾興隆也說，衛生紙添加海洋膠原蛋白、維他命Ｅ等保養成分，主要還是噱頭，這些成分並非衛生紙必要。台北市立和平醫院皮膚科主任李孟穗表示，添加成分越多，都是潛在的可能過敏原，也應注意是否為了讓添加成分安定，而添加更多防腐劑，建議成分越簡單越好。

近年衛生紙推陳出新，從添加茶樹精油到乳油木果油，甚至膠原蛋白、胺基酸、維他命Ｅ等過去大多用在保養的成分，只是多數消費者似乎不領情。育有一子的劉小姐表示，選購時會更在意包數、張數，況且衛生紙會接觸口鼻、私密部位，還是簡單就好。林姓上班族負責採買家中生活用品，她直言「加東加西沒有必要」，選購時更注重紙質。

家樂福︰厚膨柔產品成長快

家樂福表示，民眾偏好蘆薈、乳液等較為天然的成分，但在整體銷量中，仍算是小眾市場，這兩年以強調「厚、膨、柔」等訴求的衛生紙產品最受歡迎，成長最快，不過還是以一般衛生紙佔最大宗。

全聯︰除臭功能最熱銷

全聯則表示，相較於添加香氛或特殊成分，反而是除臭功能的衛生紙最熱銷，今年同期銷量較去年達數十倍的成長，而強調三層、厚度的衛生紙，則呈現倍數成長。

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