〈台北都會〉《環保衛生紙vs.一般衛生紙》醫師：若不漂白、無螢光劑 較安全

2019-05-06

〔記者蔡思培、沈佩瑤／台北報導〕環保意識抬頭，坊間越來越多環保衛生紙，台北捷運、市場公廁均已採用，目前銷售通路大賣場大於連鎖超市；家樂福公關指出，銷量比去年初成長一到兩成。醫師表示，環保衛生紙若標榜不漂白、不加螢光劑，會比一般衛生紙安全。不過，環保團體提醒，有些人從水污染的角度來看，認為再生紙漿的來源如果較為雜髒，反而需要更多洗滌水、漂白藥品。

環團︰可能需更多洗滌及漂白

一袋一百抽、共十二包環保衛生紙，價格約為一百一十元，與其他同分量的抽取式衛生紙價格（一百元到一百三十元）相差不遠；環保衛生紙採百分百再生紙漿製造，實測其質感比一般衛生紙粗糙，顏色較深。家樂福公關表示，這類衛生紙銷量比去年初成長一到兩成。

目前台北捷運、台北市市場公廁、環保局八十座公廁均使用再生衛生紙；教育局未調查學校是否使用再生衛生紙，但強調目前學校都使用可溶於馬桶的短纖維衛生紙。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，再生紙漿的好處是不需要再砍伐新樹木，但有些人從水污染的角度來看，認為再生紙漿的來源如果比較雜髒，反而要用更多水洗滌及藥品漂白。

書田診所皮膚科副院長曾興隆表示，環保衛生紙的粗糙感，不至於對成人皮膚造成影響，如果環保衛生紙有標榜不漂白、不加螢光劑，會比一般衛生紙安全；環保衛生紙很早以前就在國外普及，價格還比較便宜。

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