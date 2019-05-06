〈中部〉玉山帝雉紳士漫步 原來是為護妻

2019-05-06

〔記者劉濱銓／南投報導〕每年春夏季節，就是玉山塔塔加園區黑長尾雉（帝雉）的繁殖季，黑長尾雉即是千元大鈔背面的知名鳥類，日前玉管處塔塔加人員在園區直擊一隻黑長尾雉公鳥，就在草皮昂首漫步，惟從容優雅的背後，卻是要替配對的母鳥掩護，藉由吸引敵人注意，好讓母鳥趁隙逃走，確保繁殖的重責大任。

塔塔加遊客中心人員印莉敏表示，日前在園區拍攝黑長尾雉時，卻被公鳥發現，公鳥隨即挺起身子，昂首漫步，還發出「勾勾勾」的聲音，不久身旁的母鳥匆匆逃走，公鳥見母鳥脫險，這才緩步離去。

印莉敏說，民眾對黑長尾雉的印象，就像紳士般優雅漫步，只不過公鳥昂首漫步，通常是為保護配對的母鳥，透過挺身招搖漫步，吸引敵人注意，就能聲東擊西，保護愛妻安全。

她說，每年三到六月，玉山塔塔加容易下雨、起霧，這段時間也是黑長尾雉的繁殖期，公鳥也因常在多霧環境活動，才會有霧中王者的美譽，近期園區常見黑長尾雉出沒，呼籲遊客開車能多留意，若巧遇也切勿追逐驚擾，以維護園區生態。

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