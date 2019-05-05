〈南部〉《觀察筆記》尋找德、賽

2019-05-05

中國習近平在五四百年的講話，一黨專政的呼號。

「新時代青年要聽黨話、跟黨走」，演講中十數次提到愛國，沒錯，百年前的這場愛國運動，學生發起，工農加入，商家罷市，對抗外國霸權，從而反省國家的衰微。

德先生、賽先生的思潮湧動，大權獨攬的習先生知道前面兩位先生在百年前的社會和校園是知名的門神人物。

可惜，五四之後，內亂內爭內戰，軍閥跟政治人物結合追求權力，整個中國淪落在槍桿子與外國軍艦火炮的苦痛深淵中，人民成為魚肉。賽先生與德先生就此失蹤。

沒有舞台，沒了溫床，只有動亂下的極權，只有為求溫飽的生存，被勒緊褲帶的廣大群眾就像行屍走肉，任憑槍桿子操縱，唯一聽命黨。

高度集權的共產黨專政了工農，鎮壓學生，文化大革命摧毀信仰，毀滅人生價值，只有騎在人民頭上的黨才是父母，是儒家天地君親師的頂頭上司，叫做總書記，也是主席。一黨專政跟德、賽先生背道而馳，習主席敢找他們出來說五四？（資深記者黃明裕）

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