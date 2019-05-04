〈台北都會〉北市211萬建交通公園 僅280學童用過

2019-05-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市交通局斥資二一一萬興建「交通公園」，幫助學童體驗學習交通知識，卻因先天位置不佳，加上指標不清，去年啟用至今乏人問津，僅十二校、二八○餘名學童使用，北市議員秦慧珠昨在議場痛批市府丟臉、有夠慚愧。交通局長陳學台對此回應，會再廣為宣導、增加指標。

乏人問津 議員痛批市府丟臉

為讓學童可以在實際模擬道路情境下，體驗與學習如何安全通過路口，並建立正確交通知識，北市去年十二月三日在青年公園啟用首座交通公園，規劃教學區。

但秦慧珠昨質詢時指出，交通公園先天位置不佳，缺乏指示標誌，在青年公園周邊找不到「交通公園」四個字，「躲在」青年公園最角落的地方，最誇張是搭公車到站後，還要走十幾分鐘。

位置不佳 告示牌、按鈕太高

秦慧珠痛批，除了選址錯誤，交通公園內所有告示牌、按鈕高度都太高，對幼童和身障朋友很不友善，道路鋪面凹凸不平，草皮和水泥交錯，輪椅族或孩童容易摔倒，連一個可以遮風蔽雨的地方都沒有。

她並提及，交通公園規劃「視野死角大解析」，讓孩童體驗公車視覺死角，但一般在路上走都是大巴士，公園裡卻是小巴士，而且平常車門是鎖上，根本無法到車內觀察駕駛視線死角。

交通局長表示會再廣為宣導

秦慧珠抨擊，花了二一一萬到現在才有十二校、二八○多名學童使用，平均一個孩子花一萬元，根本就是浪費，交通局有夠丟臉應該感到慚愧。交通局長陳學台昨回應，會再廣為宣導、增加指標。

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