為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免連署期限告急 台中再傳騎士衝人行道罵志工「神經病」

    不明男騎士騎上人行道怒罵罷團志工「哎呦，神經病」。（「展翅廢翔」提供）

    不明男騎士騎上人行道怒罵罷團志工「哎呦，神經病」。（「展翅廢翔」提供）

    2025/04/17 14:27

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第四選區罷免藍委廖偉翔連署件數告急，由於距離中央選舉委員會規定二階連署期限不到兩週，志工頻上街頭催件，遭不明男騎士騎上人行道怒罵「哎呦，神經病」，還稱志工「不知賺多少，神經病又怎樣」，由於涉及刑法公然侮辱罪嫌被警方帶回偵訊。

    中四選區罷免廖偉翔連署件數超過3萬份，距離二階門檻32921份及目標5萬份都還有距離，志工趕往西屯區中義市場、向上路三段及龍富路四段進行「得來署」催件，也派出連署小喵蜂到府收件，台中市民進黨議員陳淑華、林祈烽及何文海幫忙催件，趕在4月30日二階連署期限前達到安全門檻。

    國民黨立委廖偉翔並未回應罷團罷免行動。

    罷團「展翅廢翔」女志工16日傍晚在大業路咖啡店前，突遭陌生男子騎上人行道，怒罵「哎呦，神經病」，隨即停好機車，繼續向志工說「不知賺多少」，警方趕到現場，要警察拿出證件證明是警察，繼續稱「神經病又怎樣」，批評警察在保護志工沒有行政中立，涉及刑法公然侮辱罪嫌被帶回派出所偵訊。

    「展翅廢翔」志工Arch說，連署到了最後關頭，先前陸續發生志工在水湳市場遭推擠（3月26日）、民眾罵女志工是狗奴才（4月8日）、男子用手機刻意循環播放三字經（4月12日）等騷擾及公然侮辱事件，呼籲志工注意自身安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播