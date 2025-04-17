罷免連署期限告急 台中再傳騎士衝人行道罵志工「神經病」

不明男騎士騎上人行道怒罵罷團志工「哎呦，神經病」。（「展翅廢翔」提供）

2025/04/17 14:27

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第四選區罷免藍委廖偉翔連署件數告急，由於距離中央選舉委員會規定二階連署期限不到兩週，志工頻上街頭催件，遭不明男騎士騎上人行道怒罵「哎呦，神經病」，還稱志工「不知賺多少，神經病又怎樣」，由於涉及刑法公然侮辱罪嫌被警方帶回偵訊。

中四選區罷免廖偉翔連署件數超過3萬份，距離二階門檻32921份及目標5萬份都還有距離，志工趕往西屯區中義市場、向上路三段及龍富路四段進行「得來署」催件，也派出連署小喵蜂到府收件，台中市民進黨議員陳淑華、林祈烽及何文海幫忙催件，趕在4月30日二階連署期限前達到安全門檻。

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國民黨立委廖偉翔並未回應罷團罷免行動。

罷團「展翅廢翔」女志工16日傍晚在大業路咖啡店前，突遭陌生男子騎上人行道，怒罵「哎呦，神經病」，隨即停好機車，繼續向志工說「不知賺多少」，警方趕到現場，要警察拿出證件證明是警察，繼續稱「神經病又怎樣」，批評警察在保護志工沒有行政中立，涉及刑法公然侮辱罪嫌被帶回派出所偵訊。

「展翅廢翔」志工Arch說，連署到了最後關頭，先前陸續發生志工在水湳市場遭推擠（3月26日）、民眾罵女志工是狗奴才（4月8日）、男子用手機刻意循環播放三字經（4月12日）等騷擾及公然侮辱事件，呼籲志工注意自身安全。

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