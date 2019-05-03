〈北部〉全區免費Wi-Fi 中壢將試辦

2019-05-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕手機上網已經是國人生活日常，即使是銀髮族也有上網需求，市府資訊科技局昨在市議會工作報告時，議員徐景文呼籲將現有Wi-Fi熱點擴大推動試辦中壢全區免費Wi-Fi，中壢擁有八所大專院校、六所高中職、十一所國中、廿四所國小，百貨公司、賣場、公園及公共休閒空間都提供「iTaiwan」、「iTaoyuan」熱點，估計有五五○個熱點，建議市府可與四大電信業者協商，租用Wi-Fi熱點達到全區都有免費Wi-Fi目標。

先盤整、調查 再跟業者合作推動

資訊科技局長陳崗熒表示，除「iTaiwan」、「iTaoyuan」熱點，四大電信業者都設有Wi-Fi熱點提供自家客戶使用，免費或付費都有，市府會先進行盤整、調查，並規劃熱點位置、區域，並透過合作方式，可達到全區網路無死角的目標，讓民眾隨時隨地可以上網。

陳崗熒說，Wi-Fi熱點基本上是跟著人潮走，未來會在人潮聚集地方設置Wi-Fi熱點，並提供明顯標示，讓民眾免費使用，其中「iTaiwan」、「iTaoyuan」都是使用相同的帳號、密碼登入。

徐景文表示，雖然手機上網是全民運動，但並非所有的人都有「吃到飽」，很多老人家甚至沒有購買網路流量，多在家中利用Wi-Fi上網，但出了門常因為找不到Wi-Fi熱點而無法上網，市府若能整合資源提供全區免費Wi-Fi，方便民眾使用，可考慮只提供相片或信息的低流量服務，也可加速桃園推動智慧城市的目標。

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