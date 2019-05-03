〈中部〉《南投》底泥公仔推手 明潭電廠廠長猝逝

2019-05-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕管理日月潭水庫的南投水里台電明潭發電廠，長年從上游取水發電導致潭底淤積，過去清淤曾因底泥外運造成揚塵污染，引發反彈，電廠改以「底泥混水泥」方式製成黏土材料，還開發成Q版公仔，提供底泥去化新管道，惟一手催生廢泥變公仔的明潭發電廠廠長李彥群，卻在上月心肌梗塞猝逝，因公死亡，令地方不捨，本月三日將舉辦告別式，電廠同仁與地方人士都將出席致哀慰問。

明潭電廠副廠長許福來表示，上月與廠長李彥群，以及同仁接待經濟部參訪團，晚間九點多行程結束後，與廠長等人一同搭車返回宿舍，途中李廠長卻突然昏倒，不論怎麼叫都沒醒，當下給予胸外按摩急救，但都無效，最後送醫仍不治，享年六十二歲。

同為明潭電廠副廠長的許宗源說，日月潭水庫利用上下游水位落差進行水力發電，惟長年從武界壩取水到日月潭，卻因水中夾帶泥沙造成日月潭淤積，影響水庫蓄水。一年多前，廠長李彥群上任後，即著手研究底泥去化管道，利用「底泥混水泥」方式製成黏土材料，已試做成多款可愛公仔，未來將推廣到電廠導覽體驗遊程，以寓教於樂方式宣導環境保護與資源再利用，也完成李廠長未竟的理想。

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