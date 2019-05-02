〈南部〉民進黨台南第一選區立委初選爭議 恐波及大選

2019-05-02

〔記者王涵平、蔡文居／台南報導〕台南立委第一選區民進黨初選由前南市議員賴惠員出線，但賄選等議題引發戰火延燒，葉宜津等三人皆表達不滿並將提起訴訟，即便獲得提名，未來面對大選挑戰仍多。

賴惠員出線 其他3人都不服

民調公布後，排名第二的前南市副市長顏純左除質疑民調可信度，並指黨內初選同志獲得國民黨議員力挺，未來第一選區民進黨一席立委是否保得住。

排名第三的現任立委葉宜津則召開記者會公開指控賴惠員公然賄選，立即委請律師向地檢署提出違反選罷法訴訟。

排名第四的前農委會副主委李退之質疑民進黨要如何對社會大眾負責呢？沉痛呼籲要遏止選舉歪風，還給選民一個乾淨選風的選舉制度，讓有理念、有政策實現能力的參選人可以被看見，進而有可能再度贏得執政，是民進黨當下必須面對的殘酷現實。

如未獲正視 未來輔選恐有阻力

三位民進黨老將新秀在基層各擁實力，針對初選爭議的指控，也提出相關事證，黨中央如未能正視，並提出合理釋疑，未來不僅對輔選有阻力，對民進黨形象恐也有傷害。

國民黨議員蔡育輝 有意參選

台南雖是民主聖地，但現在的政治氛圍卻也非提名即當選，賴惠員勝出後，一選區的國民黨市議員蔡育輝昨天爆料，不少民進黨的支持者在選後鼓勵他出馬參選，因此近日將拜訪一些地方賢達，若大家鼓勵參選，就會擇日宣布參選。

民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，並沒有接獲相關訊息，若有民進黨員支持國民黨人士參選會來了解，也會來安撫、整合。

賴惠員則回應，蔡育輝過去是她在議會很優秀的同事，他若要參選，予以尊重。

目前擔任台南市議會國民黨團書記長的蔡育輝，去年在大新營區市議員選舉拿下二萬一千多票，為全市第二高票。蔡育輝說，由於民進黨在立委初選後，看起來有分裂的趨勢，參選勝選的機率也提高，增加了參選的意願；原本有四十％的機率參選，現在又提高五％。

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