〈南部〉台南HIGH一夏 歌手吳汶芳代言

2019-05-01

〔記者王涵平／台南報導〕宣傳「台南HIGH一夏」，知名創作歌手吳汶芳近日在台南趴趴走拍廣告，對台南小吃美食與巷弄等文化留下深刻印象，南市觀光旅遊局指出，吳汶芳兩年前曾在台南夏日音樂節將軍吼演出，今年獲邀拍攝宣傳片，到台南品嘗在地小吃、美食及造訪巷弄，感受獨特的文化氣息。

觀光旅遊局表示，今年邀請藝人拍攝影片宣傳「台南HIGH一夏」系列活動，希望透過獨特的文青風格呈現台南風情，走訪台南濱海及夏日消暑好去處，藉由吳汶芳清新的鄰家女孩風格與創作才女魅力宣傳台南。

觀旅局指出，台南辦理月月主題日，提供最低二．一折住宿優惠，還可登錄抽來回機票等大獎，並在五、六月祭出春遊台南的三重優惠、五大好康方案，憑五至六月住宿台南發票至五處景點免費換一份古蹟限定商品；五月四、五日虎頭埤風景區有五月音樂季活動，熱力開唱。

此外，佳里果菜生產合作社舉辦牛蒡推廣活動，五月十二日母親節在佳里塭內一帶舉行，體驗採收牛蒡、甘藷，再參觀牛蒡工廠了解加工品製作過程，中午享用牛蒡大餐，開放團體與個人報名。

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