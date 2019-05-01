〈南部〉民間主導 高市府5月下旬辦馬術活動

2019-05-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜大力推動的賽車、賽馬真有影？傳出五月有馬術，九月則可能在旗津封路舉辦小型賽車；高雄市政府證實將舉辦馬術活動，但賽車仍在評估，無論馬術或賽車，都是由民間主導。

經發局︰9月賽車仍在評估

韓國瑜欲爭取在高雄舉辦賽車，並衍生高雄機場不夠大等議題，引發地方討論，他也曾表態想規劃賽馬，可惜法令層面難以突破。

市府內部近期傳出，觀光局計畫在五月下旬舉辦馬術活動，為賽馬暖場；經濟發展局則擬在九月於旗津封路舉辦小型賽車，為大型賽車先測試。

觀光局證實，五月下旬確實委託民間馬場，預定在夢時代周遭綠地籌辦馬術活動，希望讓更多民眾了解馬術，進而往賽馬方向凝聚共識。

而經發局則澄清，九月在旗津封路辦賽車活動還在初期評估階段，時間與詳細內容都還不確定。經發局坦言，確實有至少兩家廠商向市府提案，有意籌辦賽車活動，考慮地點還有亞洲新灣區，但因涉及層面較廣，比賽時間與地點還在評估階段，尚未定案。

知情官員透露，提案舉辦賽車的廠商態度頗積極，一度建議五月就推出，但市府內部考量交通、天氣等因素，決定延後，評估改到九月舉辦可行性，而賽車內容並非大家熟知的方程式賽車，是規模較小的賽車。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/