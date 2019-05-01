〈北部〉桃園區福山街污水道施工 民怨屢挖斷管線

2019-05-01

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府水務局委託日勝生的子公司「日鼎水務」施作桃園北區污水下水道工程，但施工過程狀況連連。有市民向本報投訴，桃園區福山街附近正進行下水道工程，上週六家中電話、網路無預警斷訊長達逾二天，事後中華電信回覆是包商進行作業時不慎挖斷中華電信纜線。民眾氣憤表示，日鼎不是挖破瓦斯、自來水管線就是挖斷電纜，質疑「到底有沒有施工的能力」？也不滿中華電信沒有主動通知訊號故障，罔顧用戶權益。

日鼎去年4天挖破3起管線 遭開罰

市府水務局表示，污水下水道工程如發生管線損壞，搶修後都會檢討包商日鼎公司有無責任，如可歸責即按契約及規定罰處；去年十二月上旬，日鼎四天內接連發生三起挖破瓦斯管線、自來水管線事件，事後開出三張卅萬元罰單，本月初蘆竹區光明路二段挖破瓦斯管線，也開罰一萬元。

上週六又挖斷電信纜線 斷訊逾2天

投訴市民說，上月廿七日中午他在家中使用電腦，網路突然掛點，就連室內電話也不通，經告知中華電信客服，工程人員維修到廿九日下午才收到通知修復完成，整整二天「電話及網路全掛」。

民眾：曾挖破水管 市府應嚴加監督

用戶說，事後中華電信回覆，是因附近正進行市府污水下水道工程的包商，不慎將中華電信的電纜挖斷，用戶不滿表示，日鼎先前也曾發生過挖破自來水管線，由於水管破管導致水壓不足，讓住戶無水可用，認為日鼎的施工品質狀況不穩定，市府應該嚴加監督。

對此，中華電信桃園服務中心回應，若是中華電信自己發生線路問題，中華電信的系統端都會偵測到，並主動處理簽減電路月租費及Hinet上網費，但若因外力造成故障，且時間超過六小時，需由用戶向客服提出故障簽減；簽減費用會由中華電信先行吸收，再向事故單位求償。

日鼎：上週挖到不明管線即通報各單位

日鼎公司指出，上月廿七日於福山街六十二巷進行明挖施工，開挖到約○．八米處，挖到無警示帶也無PVC管包覆的不明訊號線，當下立即通知各管線單位確認是否為其所屬管線，並確認是否為有效管線或者廢管，中華電信直到廿九日上午才確認為有效管線，並完成修復。

市府：已要求日鼎加強預防管損機制

市府水務局表示，由於地下管線佈設混亂，管線單位提供的竣工圖說常與現場情況不一，如未達應有埋設深度、無警示帶及包覆等，造成污水管線工程施作上的困難，水務局已要求日鼎公司加強施工前、中、後預防管損機制，免得管損事件一再發生。

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