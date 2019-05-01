〈中部〉雲林今起破袋稽查 垃圾未分類拒運

2019-05-01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣為落實資源垃圾回收及垃圾減量政策，即日起執行垃圾破袋稽查，民眾若未落實分類將拒運；不過有民眾發現，環保局官網資訊與縣長臉書的廚餘定義不同調，環保局表示，會將回收物及廚餘版本統一。

7月起開罰 最高罰6千元

環保局說，縣內積存未處理垃圾逾四萬公噸，每天新增垃圾量由去年每天兩百八十噸增至三百噸，為減輕垃圾危機壓力，即日起實施垃圾破袋稽查，民眾若未落實分類將拒運，七月起違規者將依廢棄物清理法開罰一千兩百元至六千元，希望在年底前能將每日垃圾量減至兩百五十噸。

縣議員王又民表示，縣長張麗善臉書與環保局網站貼出的廚餘文宣不同調，有的說廚餘不含骨頭、魚刺，有的說硬殼骨頭就是廚餘，包括貝殼、牡蠣殼，造成混亂。

環球科大環境資源管理系副教授陳泰安則說，依規定塑膠材料一定要回收，但有些清潔隊不收保麗龍，願意回收大紙箱，有些紙類就不收。

陳泰安幫環保人員緩頰表示，回收應從「源頭管制」，有很多的產品以複合材料製造，看似可以回收，事實上並非回收品，環保署應從產品生產源頭管制，要求以環保材質製造，才能降低回收成本，提高回收率。

環保局說，基本上骨頭、魚刺屬於廚餘，但雲林廚餘都送二崙清潔隊瀝乾，因缺乏粉碎設備，如果廚餘中含太大的骨頭，設備易故障，基於現實處理能力考量，暫時將骨頭排除在廚餘外，未來有預算添購粉碎設備後，骨頭就可納入處理。

廚餘、回收物 環局定標準

環保局強調，目前有爭議的廚餘，如動物屍體、茶包及中藥包外包裝、大骨、魚刺等不回收；免洗筷、吸管、紙尿布、衛生紙（棉）、電子發票、砂紙、塑膠光面廢紙、各類球類、複合性材質玩具、餅干零食等複合材質塑膠、布偶、其他布類物品、魚缸、鏡子、強化玻璃、白板、電話卡、各種筆類、橡皮擦、陶瓷磚瓦，都屬無法再利用的垃圾。

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