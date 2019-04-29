〈中部〉小英草屯參香 發送康乃馨

2019-04-29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統蔡英文昨日在南投縣趴趴走，魚池、埔里、國姓、草屯，最後一站抵南投，儘管行程一再延遲，但她始終笑容滿面，傍晚在草屯鎮惠德宮也因群眾熱情，一直將手中的康乃馨發送完畢，才離開草屯鎮。

蔡英文昨日下午到埔里鎮陳綢兒少家園，探視陳綢阿嬤並和埔里鄉親會談。在地媽媽發言，希望總統協助埔里鎮設特色兒童公園，讓小朋友有地方可玩耍。埔里鎮長廖志城答覆，已相中監理站對面的台糖土地進行規劃。蔡英也說，土地有了，經費內政部也應允，特色兒童公園一定有譜。

另有青農請政府能協助埔里鎮設農產加工廠和農產基地，蔡英文指出，這也是政府努力的方向，近期內會請農委會主委陳吉仲到埔里跟青農面對面討論。

陳綢阿嬤也送禮物給蔡英文，那是她用核桃子雕刻的作品，阿嬤說：「送這件自己刻的作品，預祝蔡總統百分百順利連任總統」，讓蔡英文大為感動。

傍晚，蔡英文趕到草屯鎮惠德宮，向主祀的關聖帝君參香，並到廟埕向等候許久的民眾致意。她強調，上任後努力打地基，長照、托幼、年輕人就業、廠商移回台灣設廠一項一項地做，接下來就要幫台灣興建穩固而漂亮的房子。蔡英文在廟埕發送康乃馨給民眾，民眾非常熱情，排隊的隊伍綿延近百公尺，一直把手中的康乃馨都送完才離開。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/