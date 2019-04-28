〈北部〉《桃園》義國大師雕塑「繭」 落腳大古山

2019-04-28

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕配合大古山野百合花季活動，明基友達基金會捐贈義大利藝術家佛朗西斯卡．柏那迪尼大理石藝術雕塑「繭」，昨天舉行捐贈儀式，由市長鄭文燦代表接受，他說，藝術品將擺置於大古山，象徵蘆竹區與大古山休閒農業區都將破繭而出、迎向新時代。

捐贈儀式於大古山福山宮前廣場舉行，也為大古山野百合花季揭開序幕，鄭文燦表示，今年的活動從即日起至五月十一日止，主題為「百事合意」，不僅有滿山的野百合，還規劃茶莊、有機農場、DIY體驗、市集和表演活動等，期望結合農食教育、村落藝術，展現 「一區一花卉」的農業魅力。

鄭文燦指出，目前大古山已成功復育八萬四千株野百合，開花率也達五成，百合花海從機場捷運A10山鼻站，一路延伸到大古山福山宮，歡迎民眾前來體驗休閒農業區的多元魅力。

市府農業局長郭承泉表示，大古山野百合花季除賞花外，還規劃了小丑表演、魔術、川劇變臉等整點表演及蝶古巴特創作體驗、農創市集、農食體驗、手工藝品DIY、「達人帶路，農場體驗」等活動，週末也有山鼻、山腳、外社、坑口社區發展協會舉辦活動，並推出週末限定賞花專車，活動詳情可至「2019百事合意—大古山野百合花季」網站、「大古山休閒農業區」臉書粉絲頁查詢。

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