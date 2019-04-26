〈南部〉高市環局宣稱首季空品變好 環團︰儀器舊監測失真

2019-04-26

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市環保局宣稱，高市今年首季空氣品質良率首度突破五成，創下歷史紀錄，比去年同期增加超過一成，PM2.5平均測值也比去年低；不過，南部反空污大聯盟表示，所謂高雄春夏空氣改善一方面是靠氣候風向改變，另一方面則是儀器老舊，監測失真的假象！

環局︰首季空品良率五成四四 破紀錄

環保局說，高市今年一至三月空氣品質改善，以PM2.5國家標準檢測方法監測的手動測站平均測值降至卅．四微克/立方米，比去年同期卅二．七微克降低七％，空氣品質良率達五十四．四％，首度突破五成，比去年同期四十三．九％增加十．五％。

環保局聲稱，這是訂定燃燒設備加嚴標準，將燃煤的空污排放標準加嚴至與燃氣一致，今年更透過許可展延要求興達電廠冬季停機減煤，減少生煤使用一○一萬公噸。還針對廿家空污大戶，推動電力業再加嚴標準，比天然氣更高規格，達到初步成效。

環團︰春夏風向改變 空品改善是必然

南部反空污大聯盟表示，因春夏風向改變，高雄市才有機會逐漸脫離空污高峰，空品改善是必然的現象，與去年同期相較雖有進步，但不值得說嘴。民眾在意的是最嚴重的秋冬空品實際改善，環保局還有很大的努力空間。

另外，目前環保署空品監測站將進行儀器更換，新儀器已通過與手動監測比對校正測試，不再經迴歸式校正，可避免透過「校正」方式，美化監測數據。

林園、橋頭站已更新 監測數值都偏高

高雄有十二個測站，去年底林園、橋頭監測站更換新儀器後，所監測的空污數值都明顯偏高，一月林園、橋頭監測站大幅增加卅一至五十五％，二月平均增加廿五至五十六％，一旦全台監測站全數更新，數據恐怕不只是目前的情況。

對於環團的批評，環保局表示，就現有儀器設備，統計過去三年同期資料，今年的污染濃度確有降低，無論是秋冬或春夏，環保局都會全力為改善空污而努力。

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