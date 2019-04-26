〈北部〉新北餐廳麻疹群聚 桃園又爆兩例

2019-04-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市林口區某餐廳爆發麻疹群聚事件後，衛生單位對於到過該餐廳出現疑似症狀者，立即轉介就醫採檢送驗，桃園市政府衛生局十八日再轉介兩名接觸者，衛生福利部疾病管制署廿四日研判確診，此二人分別為龜山區廿七歲男性及桃園區卅一歲女性，曾於三月卅日在林口該餐廳參加家庭聚餐，此群聚案件桃園市已發現四例。

衛生局說明，至今桃園市累計十五例麻疹病例（七例為境外移入、八例國內感染），而廿四日確診的兩例在未就醫前，有搭乘大眾交通運輸及公共場所活動史，提醒有可能接觸的民眾落實健康管理十八天（自接觸日起算）。

衛生局呼籲，民眾出入醫院或人潮密集的公共場所應戴口罩，並避免帶未滿一歲或未接種疫苗的幼兒，至菲律賓、越南及泰國等麻疹流行地區，如須前往可於出發前帶幼兒自費接種德國麻疹混合疫苗（ＭＭＲ），一般民眾如計畫前往流行地區，請至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種疫苗。

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