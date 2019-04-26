〈中部〉《台中》買Q點免費吃喝玩樂 騙人的

2019-04-26

〔記者許國楨／台中報導〕詐財新手法！台中市鄭姓市民參加歌友會被歌友洗腦，對方誆稱投資購買Ｑ點點數就可以吃喝玩樂不用錢，鄭男禁不住誘惑到金融機構提款，幸行員察覺有異報警，及時保住鄭男的六十二萬元積蓄。

市刑大經濟組表示，「Ｑ點支付」是搭上目前行動支付潮流的一種支付方式，也是以「免帶現金、無痛消費」的話術吸引民眾，經統計自年初迄今，各縣市已接獲多起民眾反映，疑似利用「Ｑ點」為標的進行假投資手法的詐騙案件，惟目前「Ｑ點支付」尚未經金管會申請核准，民眾如遇到類似情況應提高警覺，避免被騙。

台中市警第五分局北屯派出所昨下午接獲轄內軍功路上的農會通報，有民眾疑遭詐騙，員警趕抵後行員表示，五十九歲鄭男欲提領六十二萬元現金，基於關心詢問用途時，鄭男表示要投資但是言詞閃爍，疑似遭人詐騙，才報案請警方前來協助。

員警詢問鄭男，他向員警表示因為愛唱歌參加歌友會，日前在該歌友會中一名男子向他鼓吹投資案，表示投資購買Ｑ點點數，就可以吃喝玩樂不用錢，在對方不斷鼓吹洗腦下，他禁不住誘惑準備提領現金匯款投資。

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