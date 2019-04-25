〈台北都會〉北市藍第五選區林郁方參選 王世堅稱掀統獨浴血戰

2019-04-25

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市黨部辦理北市立委第二選區（士林、大同）及第五選區（萬華、中正）初選登記，挑戰這兩區民進黨立委何志偉、時代力量立委林昶佐。其中，五選區前立委林郁方，在國民黨同志七度勸進下昨登記參選，外界評估將造成林昶佐不小壓力；有意選該區立委的民進黨北市議員王世堅說，該區將出現統獨浴血之戰。

國民黨昨有四人完成五選區初選登記，包括林郁方、議員鍾小平、議員郭昭巖、國民黨中央委員黃嘉俞。林郁方表示，近期受很多黨內先進及地方人士勸進，還有黨內大老說，「若因我不選，掉了這席立委，要負起全責」，將全力以赴投入初選。

林昶佐表示，尊重國民黨初選，他最重要的是盡好立委本分，以四年來的專業問政以及選區工作爭取支持；被問到有無「浴血」之感？他回說「還好」，該選戰不簡單，他只能以平常心看待。而時力立法院助理李承值也有意參選該區，他酸說，林郁方參選，民眾真會嚇一跳，很多年輕人應該不知道林郁方是誰吧！他也看不起國民黨無法世代交替。

民進黨目前有王世堅、前議員顏聖冠有意爭取五選區提名。王認為，在台灣國家定位、統獨立場，林郁方屬林昶佐的另外一頭，若林郁方代表國民黨，該區真是浴血之戰，恐成統獨、國家定位與台灣前途大論戰。

國民黨在二選區方面，昨則僅有前立委孫大千登記參選，將與何志偉競爭。

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