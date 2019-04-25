〈北部〉新豐紅樹林步道修繕 下月動工

2019-04-25

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣熱門景點新豐紅樹林，為台灣唯一建有觀賞步道的生態保護區，但木棧道和涼亭卻屢遭祝融之災，且年久腐朽，有安全之虞（見圖，記者廖雪茹攝）；縣府農業處表示，預定五月動工的溼地生態環境教育展示設施工程，將加強修繕紅樹林步道及紅毛港遊憩區周邊環境。

新豐鄉公所表示，紅毛港遊憩區位在新豐溪出海口的紅樹林，林相茂密完整，是北台灣唯一水筆仔、海茄苳混生的紅樹林，並且是台灣唯一建有觀賞步道的生態保護區，堪稱國寶級的生態教室，是新竹縣最珍貴的自然資源，內政部營建署更研擬列為國家級重要濕地。

農業處表示，溼地生態環境教育展示設施工程，為新竹縣海岸線水環境整體改善計畫的一環，經提報前瞻基礎建設計畫—漁業環境營造，獲核定四千九百二十萬元經費，其中縣府配合一千餘萬，工程已決標並完成訂約，預計今天（廿五日）下午一點半邀集相關單位和村長等，在新豐安檢所召開施工前說明會。

主要工程內容包括紅毛港遊憩區的公共廁所整修、新豐安檢所整修、停車場重新規劃設計、植栽、木棧道修繕及新竹區漁會補網場改善等。

其中，深入紅樹林區域的觀賞步道，延伸五座木造觀景涼亭和四座平台，方便遊客深入觀察濕地生態。木棧道兩旁水筆仔比人還高，宛如綠色隧道；登上涼亭觀景台二樓，更彷彿置身樹海當中，常吸引新人拍婚紗照。可惜！木棧道和涼亭近兩年來至少五度遭祝融之災，縣府二○一七年斥資三百萬元依原貌辦理修復後，去年再花一百萬元緊急搶修焚燬部分，使得整條步道新舊參差。

此外，木棧道和涼亭因年久失修，多處腐朽、鬆動或是破損，一走進棧道木板即撬起，險象環生。這次工程將修繕約二百八十五公尺長。

農業處說，已移撥縣府維管的舊新豐安檢所，這次只做外部整修，後續將爭取經費規劃紅樹林展示中心，活化再利用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/