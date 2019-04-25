〈北部〉竹122縣道龜裂、土石崩落 改善完工

2019-04-25

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣一二二號縣道二十四公里至五十公里四百公尺路段，多處路面龜裂以及邊坡常有土石崩落，縣府爭取到交通部補助後斥資九千六百多萬元改善，昨天舉辦完工典禮，參與地方人士肯定行車安全將大幅提昇。

新竹縣長楊文科在完工典禮上表示，這次一二二號縣道改善範圍主要位屬山區且部分路段沿上坪溪闢設，沿途行經彩繪村、清泉風景特定區等旅遊景點，沿路景色優美，通行遊客車輛不少，但因原道路護欄老舊或毀損不堪使用、路面龜裂及道路上方坡面經常有土石崩落，嚴重威脅用路人之生命財產安全，因此縣府特別爭取前瞻基礎建設之經費補助，希望提供民眾更安全的道路。

新竹縣政府工務處表示，施工重點包括護欄改採用穿透式反光護欄，有利排水，加上醒目的藍色設計，提升夜間行車安全，改善長度六千三百公尺。將瀝青路面刨除加封，改善長度為四千一百公尺。坡面整治採用自由樑框掛網噴植，增加坡面植物生長率，防止土石崩塌，改善面積為五千八百平方公尺。針對狹窄路段水溝加蓋，以克服會車瓶頸，改善長度為二千一百公尺。

竹東鎮長羅吉祥說，道路改善完成後，可防止土石崩塌，不會因道路中斷，造成農產品運輸延誤。五峰鄉鄉民代表會主席呂小龍說，假日經常有遊客不熟路況可是開車速度較快，影響到當地居民行車安全，道路改善把較狹窄路段的水溝加蓋，降低會車的危險性。

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