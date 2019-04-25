〈中部〉《台中》四季春含茶飢素 興大去澀增效益

2019-04-25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學幫低價茶找到新優勢！「四季春」是台灣廣泛種植且產量很大的茶種，雖香氣十足卻因茶湯苦澀，以致價格低廉，僅能做罐裝茶飲、手搖飲品；中興大學生物科技研究所教授曾志正費時五年，從廉價的茶葉中發現有與青心烏龍相近的「茶飢素」，能刺激生長激素分泌及代謝，再經熷（音同贈）茶技術消除苦澀味，且茶飢素未減，有效提高四季春的經濟效益。

獲登國際「食物生化期刊」

曾志正團隊的研究四月獲國際期刊「食物生化期刊」（Journal of Food Biochemistry）選為期刊封面，將台灣四季春茶園的樣貌一併呈現在國際期刊。他觀察到四季春比其他茶種耐寒，且一年可採收六到七次，在台灣被廣泛種植產量極高，但四季春雖香氣十足，卻因有明顯苦澀味，以往多被視為低價茶，多用來做罐裝茶飲或手搖飲料原料。

比青心烏龍 採收數加倍

曾志正指出，國人熟知的青心烏龍一年約可採收二到四次，但四季春一年最高可採收八次，產量大且品質穩定。

曾志正經實驗證實，茶飢素可藉由仿效飢餓素，誘導腦部釋放飢餓訊號，也能刺激生長激素分泌；曾志正說，同樣含茶飢素，四季春價格卻僅有青心烏龍三分之一，極具茶產業競爭力。

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