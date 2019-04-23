〈南部〉祖靈托夢 排灣族公主編織獲首獎50萬

2019-04-23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東三地門鄉大社村的排灣族公主武玉玲，在莫拉克風災後因為祖靈在夢境中的鼓勵，讓她一肩扛起傳承使命回到部落創作，現在就讀屏科大時尚設計與管理系碩士班，她將所學轉化成作品，拿下「二零一八年Pulima藝術獎視覺藝術獎首獎」。

武玉玲重返部落 肩負原鄉文化傳承

武玉玲在頭目女兒、母親、女藝術家等多重身分間不停轉換，作品以女性觀點出發，拿下首獎的「脈動」系列以黑色堆砌的石板屋意象，述說人跟土地的心跳，傳達女性生命經驗的女人與河等，以大量的串珠、纏繞技法、編織組合成圖騰符號，陳述部落故事。

武玉玲說，因為公主的身分，從小部落舉辦慶典時，外婆都會幫她穿戴完整的傳統服裝，教她服飾配件的意義，媽媽則擅長將各種傳統織品拆解再重組創作，這次得獎作品多半使用回收布或生活上隨手可得的複合式媒材，透過編織手法重組。

此外，武玉玲在珠寶設計師黎芳瑜指導下還學會了纏繞技法，讓創作更加生動，她的作品中可以看見大量的纏繞技法，呈現生命力。

武玉玲原本從事金工設計，莫拉克風災後重返部落創作，她說，自己不只是貴族血脈的傳人，也肩負著原鄉文化傳承重任，這是祖靈的諄諄教誨。

「Pulima」為排灣族語「手藝精細之人」的意思，Pulima藝術獎由財團法人原住民族文化事業基金會主辦，是國內第一個以原住民為主體的獎項，首獎可獲獎金五十萬。

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