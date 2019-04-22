〈南部〉麻疹患者搭高鐵、高捷 估接觸上百人

2019-04-22

〔記者方志賢／高雄報導〕設籍高市鼓山區廿一歲女子，在新北市林口老四川麻辣鍋餐廳工作，該餐廳日前傳麻疹群聚疫情，女子昨也確診麻疹病例，衛生局發現她十八日晚竟搭高鐵回高雄再轉乘捷運到西子灣站後步行返家，粗估接觸者上百人，衛生局昨呼籲搭乘同交通工具的接觸者應落實健康監測自主管理。

高市衛生局疾管處表示，患者是在十八日晚九時十分搭乘高鐵六八七班次（三號車廂六Ｄ）由桃園站出發，十時四十五分到達高市左營站，並於晚間十一時餘搭乘高捷紅線至美麗島站，再轉橘線至西子灣站後步行返家。

疾管處提醒，十八日晚曾搭乘相同交通工具的民眾，如出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應配戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

疾管處說，患者在可傳染期間，未落實自主隔離措施，還搭乘大眾運輸系統，造成搭乘同交通工具的民眾暴露在麻疹感染風險，若有違反傳染病防治法，將移請相關主管機關裁罰，可罰三千元到一萬五千元。

衛生局表示，廿日晚七時接獲通報後，緊急連繫疫調掌握病患家人接觸者共二人，晚間十一時卅分親訪病患家，並要求病患與其母親及弟弟落實健康監測及防護措施，全案將持續監控至五月十八日止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/