〈台北都會〉是否選總統 柯P︰藍綠對決 就變成我的缺點

2019-04-22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲至今未鬆口選不選二○二○總統，但近日動作頻頻，被解讀為選總統做準備；柯昨受訪引用《史記》中的「秦失其鹿，天下共逐之」，指秦如果不失其鹿，天下本來就無事，「我都會覺得台灣怎麼會走到今天這局面」，接著持續迴避媒體問他是否選總統的問題。

柯文哲被媒體問及是否沒鬆口選總統，導致近期民調都輸給總統蔡英文？柯反問媒體，「那有什麼關係」、「認真做事好不好，拜託，老實講這陣子台灣社會太亂了。」

不過，媒體提及，柯文哲依然可以從藍綠陣營中瓜分兩成多的選票。對此，柯表示，這是優點也，是缺點，因為他還是比較偏中間，但「從二○一八年競選連任的經驗來看，藍綠一對決，藍拉四％、綠拉四％，我就掉八％下去了」；這就是為何他從領先八％到十一％，搞到最後驚險過關，所以勢頭好的時候是優點，如果藍綠對決、歸隊很厲害，就會變成缺點。

柯文哲還以此比喻極端氣候，指台灣已進入極端政治，變化實在太快了，如果要問他意見，「我覺得台灣這種變動這麼大，不是一個很正常社會該有現象」。

對於是否參選二○二○，柯文哲仍不願表態，再次大打太極重申，「我是自由自在，如來如去」，時間到了，大家做得好好的，就照樣子，不行再講嘛！

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