〈北部〉無人機噴肥 4公頃茶園1天搞定

2019-04-22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕無人機正夯！宜蘭縣冬山鄉青年茶農游正福，最近在自家茶園試辦無人機噴灑液肥，效率是傳統人力噴灌三倍，他認為若能普及，對田間管理是一大加分。

冬山鄉是宜蘭縣茶葉主產地，栽種有機茶的游正福，與另名青年稻農林子欽合作，在自家茶園試辦無人機噴肥，他說，茶園多位於山坡地帶，田埂道路崎嶇，較難使用一般機具代勞，每季施肥階段，必須聘請大量人力，是筆不小支出。

用於農業的無人機，乘載七．五公升液態肥料，升空前透過電腦軟體計算噴肥面積，再換算液肥數量，透過ＧＰＳ導引，由無人機定時、定量自動飛行噴灑，農民只要在旁監控噴灑情況。

游正福經營四公頃茶園，傳統噴肥若動用兩名工人，每次耗時三天，無人機僅要一天時間就能完成，換算下來，無人機效率是傳統人力三倍，依照目前農業缺工狀況，可大幅減少人力投入，且液肥噴灌數量由電腦完成計算，能落實田間管理。

游正福說，無人機噴肥仍在實驗階段，他預留部分茶園，提供無人機噴灌與人工方式對照差異，如果噴灌方式效率高，會考慮擴大噴灌面積。

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