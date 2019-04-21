〈南部〉《觀察筆記》問蒼生

2019-04-21

台灣人喜歡媽祖，三月瘋媽祖。

湄洲媽在避暴政的先民渡黑水溝來台，必定拜請保佑，因為她是航海神。我國中被列為古蹟的媽祖廟就有二十幾座，信仰力之強，在底層人民覆蓋面之廣，超越各宗教。

難怪要參選總統的人會宣稱是媽祖託夢指示他出來選，為人民做事。

說的真正點，話不僅漂亮也暗喻跟人民站在一起。古代的君權神授就是依據這樣的思想演繹而來，君王稱天子，稱孤道寡，表示國中只有他一人是天的兒子，使命是代天巡狩。

政治是管理眾人之事，領導人不論是專制威權或民主，都喜歡跟神站在一起，是善的一邊，是造福人民，是有庇蔭力的。於是，正當性十足。

古代，師出要有名，現代也一樣，所以才會大費周章尋找名正言順的依據，做為上馬的馬鞍，這一來，就不怕對手名不正言不順的指責。

然而，大位是做大事謀大福，要直面的是廣大人民，豈止問神明一位？

應該問問人民要讓你出來選總統嗎？詩人李商隱明訓：不問蒼生問鬼神！（資深記者黃明裕）

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